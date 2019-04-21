شرطة نينوى تنفي اعتقال العاگوب

نفت قيادة شرطة محافظة نينوى، الأحد، الخبر الذي تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي والذي يفيد بإعتقال محافظ نينوى السابق نوفل العاگوب.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "لاصحة لما تناقتله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول خبر إلقاء القبض على المحافظ السابق نوفل العاگوب".
وأضافت القيادة، أنه "نود إعلامكم بأن هذا الخبر عاري عن الصحة".
ونقلت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن القوات الامنية تمكنت من اعتقال محافظ نينوى السابق نوفل العاگوب.
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