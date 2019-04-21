بعد تزايدها مؤخراً.. مركز مختص يطرح حلولاً لمكافحة الانتحار في البلاد

الخليج 365/ بغدادطرح مركز حياة لمكافحة الانتحار في العراق (HCPS)، الأحد، حلولاً لمكافحة الانتحار في البلاد بعد تزايدها في الآونة الاخيرة، مؤكدا على ضرورة إقرار القوانين التي تحد من ممارسة العنف الأسري.

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "في الوقت الذي يُثمن فيه مركز حياة لمكافحة الانتحار في العراق (HCPS) الدور الذي تلعبه مديرية نجدة بغداد (الشرطة النهرية) وبعملها الدؤوب ليلاً ونهاراً للحد من حالات الانتحار من أعلى الجسور في العاصمة، وافق مجلس المحافظة على طلب من وزارة الداخلية بوضع مصدات على جسور بغداد بارتفاع ٢ متر للحد من تزايد تلك الحالات".



وأضاف أن "إجراء ترقيعي كهذا لن يتمكن من كبح جماح تلك الحالات التي تعاني من الكبت والمشكلات النفسية والاجتماعية، بقدر ما هو مخرب لمعالم بغداد الترفيهية، وأنه كان الأجدر بالجهات التنفيذية والرقابية إيجاد حلول ناجعة للحد من تلك الحالات التي أخذت بالتزايد في الآونة الأخيرة".

وطالب المركز، الجهات المعنية بـ "تعاون من شأنه الحد من الانتحار في العراق، عبر خطوات مدروسة تضمن معالجة الحالات وإعادة تأهيلها في المجتمع عبر ندوات تثقيفية وورشات عمل جديرة بشفاء تلك الحالات لتكون أكثر فاعلية في بيئة مسالمة ملؤها الأمل"، مؤكداً أنه "لإقرار القوانين التي تحد من ممارسة العنف الأسري دور بارز في مكافحة هذه الظاهرة".

وتزايدت في الآونة الأخيرة حالات الانتحار في البلاد، فيما تمكنت القوات الأمنية من إنقاذ العديد من الأشخاص الذين حاولوا الانتحار.

