نائب عن نينوى ينفي تصريح له حول اعتقال العاكوب

الخليج 365/ بغدادنفى النائب عن محافظة نينوى فارس البريفكاني، الاحد، تصرح نسب اليه حول محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب.

وقال البريفكاني، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "أنفي ما نسب لي من تصريح حول اعتقال محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب كذلك مدير هيئة الاستثمار عبدالكريم الاتروشي".

واكد البريفكاني، ان "هذا التصريح ملفق ولا صحة له مطلقا وجملة وتفصيلا"، داعيا وسائل الاعلام "لتحري الدقة في نقل المعلومات من مصادرها الرسمية".

