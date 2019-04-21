نائب يتهم جهة سياسية بمحاولة الاستحواذ على رئاسات اللجان النيابية

الخليج 365/ بغداداكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاحد، ان هناك معيارين ينبغي العمل من خلالهما لحسم قضية تقسيم الاعضاء داخل اللجان البرلمانية، فيما اتهم جهة سياسية بمحاولة الاستحواذ على رئاسات اللجان من خلال اقصاء اطراف اخرى.

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك بعض الاطراف السياسية، تسعى لتصفية جهات اخرى والاستحواذ على رئاسات اللجان البرلمانية والهيمنة عليها، من خلال اقصاء بعض الاطراف"،مبينا ان "تلك الجهات لم تتمكن من تحقيق ما تريده حتى اللحظة".



واضاف العقابي، ان "هذا التوجه معيب وهو امر غير سليم بحق الاداء البرلماني وسينعكس سلبا على الصالح العام"، لافتا الى ان "مصالح المواطنين ينبغي ان لايتم تعطيلها وان يتم الالتفات الى تشكيلة مهنية للجان النيابية بما يسمح بتفعيل دورها بالشكل الامثل وبانسيابية تحقق الاهداف المرجوة".

ولفت العقابي، الى ان "الحسم بشكل نموذي لشكل وعضوية اللجان البرلمانية ينبغي ان يعتمد على امرين اولهما الاعتماد على الكفاءات والخبرات الموجودة داخل اللجان كي تستطيع اللجان ان تقدم وان تكون منتجة بشكل ايجابي"،مؤكدا ان "الامر الاخر يتربط بمراعاة توازن الكتل السياسية داخل البرلمان".

وكانت لجان العمل وحقوق الانسان والزراعة حسمت رئاستها الاثنين 15 نيسان 2019 فيما تم تاجيل باقي اللجان الى موعد اخر لعدم الوصول الى توافقات حول رئاستها.

