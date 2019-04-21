بالوثيقة.. التربية توافق على طبع المناهج التركمانية في المطابع العراقية

الخليج 365/ بغدادأعلنت مقررة مجلس النواب وعضو لجنة التربية النيابية النائبة خديجة علي، اليوم الاحد، عن استحصالها موافقة وزارة التربية في طبع المناهج التركمانية في المطابع العراقية.

واضافت أن المدارس التركمانية كانت تقوم بطبع هذه المناهج على حسابها باستيفاء مبالغها من الطلبة الدارسين بهذه اللغة وذلك تطبيقا للعدالة والدستور في عدم التمييز بين المكونات العراقية.

وزودت النائبة وسائل الاعلام بينها الخليج 365، بنسخة من كتاب رسمي يظهر موافقة وزارة التربية بذلك الشأن.

