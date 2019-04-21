اعلنت مديرية الدفاع المدني في واسط، الاحد، عن مصرع واصابة سبعة اشخاص بانقلاب سيارة على طريق الكوت بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عجلة من نوع (GMC) انقلبت على طريق بغداد الكوت، قرب قضاء النعمانية، ما ادى الى مصرع شخصين واصابة خمسة اخرين".
واضاف المديرية ان "فرق الدفاع المدني المتوجهة من مركز دفاع مدني الكوت والنعمانية توجهت الى مكان الحادث وانقذت المواطنين الخمسة ونقلتهم الى مستشفى قاطع المسؤولية لتلقي العلاج".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.
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