احصائية رسمية: ثمانون طفلاً في بابل وقعوا ضحايا لاعتداءات جنسية بعام واحد

الخليج 365/ بغدادأعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، أن80 طفلاً (ذكور وإناث) وقعوا ضحايا لـ"اعتداءات جنسية" خلال عام واحد في ‏بابل، بواقع 65 دعوى مسجلة في محاكم المحافظة.‏

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الإحصائية التي أعدتها شعبة الإحصاء في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية أفادت بأن هذه الدعاوى ‏تقسمت بين محاكم الأحداث والجنايات والجنح، ومنها ما زالت قيد التحقيق.".



وأضاف، أن "محكمة الأحداث (تنظر دعاوى المتهمين دون 18 عاما) استقبلت العام الماضي 16 دعوى ‏اعتداء جنسي على الأطفال، فيما كان بلغ عدد المتهمين فيها عشرين، تلقوا أحكاما عقابية بالايداع في ‏مدارس تأهيلية تراوحت بين سنة إلى خمس سنوات".‏

وأشار، إلى أن "محكمة الجنايات استقبلت 17 دعوى خلال العام الماضي، بواقع عشرين متهماً تلقوا أحكاما عقابية ‏بالسجن اغلبها لمدة 15 سنة، مع حكمين بالسجن مدى الحياة والإعدام، طبقا للإحصائية".

ونقل البيان عن نائب رئيس الاستئناف القاضي حبيب إبراهيم، أن "هذه الأرقام لا تعكس ‏العدد الحقيقي لحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، فأن التقاليد والأعراف والخشية من الفضيحة تطمر ‏الكثير من الضحايا وتُبقي اعتداءات أخرى طيّ الكتمان".‏

ولفت إبراهيم إلى أن "مثل هذه الدعاوى تصل إلى المحاكم على مضض، فمعظمها ‏تحل بجلسات عشائرية ومفاوضات عائلية تهدر معها حقوق الأطفال الضحايا تحت حجة الخشية من ‏الفضيحة". ‏

وعن العقوبات التي تطول المتهمين بـ"الاعتداء" على الأطفال، أوضح إبراهيم أن "المتهم إذا كان راشدا ‏فالدعوى تنظر من قبل محكمة الجنايات التي كانت تنظرها بحسب المادة 393 من قانون العقوبات ‏بظروفها المشددة وهي الإعدام، قبل أن تعدل بموجب الأمر رقم (31) لعام 2003 الذي هبط بالعقوبة إلى ‏السجن مدى الحياة"، مقترحا أن "تعود عقوبة الإعدام ردعا للمجرمين ممن يرتكبون أخطر الجرائم ‏الإنسانية وهي اغتصاب الأطفال".‏

وتابع إبراهيم، أنه إذا كان المتهم حدثاً، "تطبق على المتهم الحدث عقوبة الإيداع في مدرسة تأهيلية لخمس ‏سنين أو (أكثر أو أقل)، أما إذا كان فتى (15 - 18) فيكون الإيداع بأقصى مدة وهي 15 سنة".‏

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وعن طرق إثبات الجريمة، أفاد إبراهيم بأن "التقرير الطبي أحد دلائل الإثبات الذي يبين إن كان هناك ‏انتهاكا أو شروعا بالانتهاك وكل له عقوبته، وكذلك اعتراف المتهم والقرائن الأخرى والشهود إذا ماكانوا ‏حاضرين".‏

وذكر إبراهيم، أن "مثل هذه الدعاوى تنتشر في المدن أكثر منها في الأرياف بسبب كثرة ‏الاختلاط في المدن والتقاليد الاجتماعية المتشددة في الريف من جهة أخرى"، لافتا إلى أن "التفكك الأسري ‏أحد أبرز وقوع هذه الحوادث، فعدم متابعة الأطفال يوقعهم في هذه الأخطار الجسيمة".‏

من جانبه، لفت القاضي عماد الفتلاوي المتخصص في الدعاوى الجزائية إلى أن "الأولياء تقع عليهم مسؤولية متابعة أطفالهم عند خروجهم من المنزل وفتح ‏الباب معهم ومصارحتهم بأية حالة يمرون بها".‏

وللحد من تلك الجرائم، اقترح الفتلاوي، "القضاء على الظواهر السلبية التي يعانيها ‏المجتمع كالتشرد والتسول وتفعيل عمل شرطة الأحداث ومتابعة أصحاب المقاهي وعدم السماح لما دون ‏الثامنة عشرة بدخولها، ومحاسبة الأولياء اذا ثبت تقصيرهم في متابعة أطفالهم".‏

وردا على سؤال حول سبب تعرض الأطفال الذكور أكثر من الإناث لحالات "الاعتداء الجنسي"، أفاد ‏الفتلاوي بأن "الطفل الذكر غالبا ما تسمح له العائلة بالخروج للعب والاختلاط أو تكلفه بالتسوق ما يوقعه ‏أحيانا في مصيدة المجرمين".

