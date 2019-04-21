احصائية رسمية: ثمانون طفلاً في بابل وقعوا ضحايا لاعتداءات جنسية بعام واحد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، أن80 طفلاً (ذكور وإناث) وقعوا ضحايا لـ"اعتداءات جنسية" خلال عام واحد في بابل، بواقع 65 دعوى مسجلة في محاكم المحافظة.
وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الإحصائية التي أعدتها شعبة الإحصاء في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية أفادت بأن هذه الدعاوى تقسمت بين محاكم الأحداث والجنايات والجنح، ومنها ما زالت قيد التحقيق.".
وأضاف، أن "محكمة الأحداث (تنظر دعاوى المتهمين دون 18 عاما) استقبلت العام الماضي 16 دعوى اعتداء جنسي على الأطفال، فيما كان بلغ عدد المتهمين فيها عشرين، تلقوا أحكاما عقابية بالايداع في مدارس تأهيلية تراوحت بين سنة إلى خمس سنوات".
وأشار، إلى أن "محكمة الجنايات استقبلت 17 دعوى خلال العام الماضي، بواقع عشرين متهماً تلقوا أحكاما عقابية بالسجن اغلبها لمدة 15 سنة، مع حكمين بالسجن مدى الحياة والإعدام، طبقا للإحصائية".
ونقل البيان عن نائب رئيس الاستئناف القاضي حبيب إبراهيم، أن "هذه الأرقام لا تعكس العدد الحقيقي لحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، فأن التقاليد والأعراف والخشية من الفضيحة تطمر الكثير من الضحايا وتُبقي اعتداءات أخرى طيّ الكتمان".
ولفت إبراهيم إلى أن "مثل هذه الدعاوى تصل إلى المحاكم على مضض، فمعظمها تحل بجلسات عشائرية ومفاوضات عائلية تهدر معها حقوق الأطفال الضحايا تحت حجة الخشية من الفضيحة".
وعن العقوبات التي تطول المتهمين بـ"الاعتداء" على الأطفال، أوضح إبراهيم أن "المتهم إذا كان راشدا فالدعوى تنظر من قبل محكمة الجنايات التي كانت تنظرها بحسب المادة 393 من قانون العقوبات بظروفها المشددة وهي الإعدام، قبل أن تعدل بموجب الأمر رقم (31) لعام 2003 الذي هبط بالعقوبة إلى السجن مدى الحياة"، مقترحا أن "تعود عقوبة الإعدام ردعا للمجرمين ممن يرتكبون أخطر الجرائم الإنسانية وهي اغتصاب الأطفال".
وتابع إبراهيم، أنه إذا كان المتهم حدثاً، "تطبق على المتهم الحدث عقوبة الإيداع في مدرسة تأهيلية لخمس سنين أو (أكثر أو أقل)، أما إذا كان فتى (15 - 18) فيكون الإيداع بأقصى مدة وهي 15 سنة".
وعن طرق إثبات الجريمة، أفاد إبراهيم بأن "التقرير الطبي أحد دلائل الإثبات الذي يبين إن كان هناك انتهاكا أو شروعا بالانتهاك وكل له عقوبته، وكذلك اعتراف المتهم والقرائن الأخرى والشهود إذا ماكانوا حاضرين".
وذكر إبراهيم، أن "مثل هذه الدعاوى تنتشر في المدن أكثر منها في الأرياف بسبب كثرة الاختلاط في المدن والتقاليد الاجتماعية المتشددة في الريف من جهة أخرى"، لافتا إلى أن "التفكك الأسري أحد أبرز وقوع هذه الحوادث، فعدم متابعة الأطفال يوقعهم في هذه الأخطار الجسيمة".
من جانبه، لفت القاضي عماد الفتلاوي المتخصص في الدعاوى الجزائية إلى أن "الأولياء تقع عليهم مسؤولية متابعة أطفالهم عند خروجهم من المنزل وفتح الباب معهم ومصارحتهم بأية حالة يمرون بها".
وللحد من تلك الجرائم، اقترح الفتلاوي، "القضاء على الظواهر السلبية التي يعانيها المجتمع كالتشرد والتسول وتفعيل عمل شرطة الأحداث ومتابعة أصحاب المقاهي وعدم السماح لما دون الثامنة عشرة بدخولها، ومحاسبة الأولياء اذا ثبت تقصيرهم في متابعة أطفالهم".
وردا على سؤال حول سبب تعرض الأطفال الذكور أكثر من الإناث لحالات "الاعتداء الجنسي"، أفاد الفتلاوي بأن "الطفل الذكر غالبا ما تسمح له العائلة بالخروج للعب والاختلاط أو تكلفه بالتسوق ما يوقعه أحيانا في مصيدة المجرمين".
كانت هذه تفاصيل خبر احصائية رسمية: ثمانون طفلاً في بابل وقعوا ضحايا لاعتداءات جنسية بعام واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.