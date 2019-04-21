اعادة افتتاح شارعين في بغداد مغلقة منذ 2007

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اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن فتح شارعين مغلقين منذ سنة 2007، مشيرة الى ان البلدية باشرت تنظيف وغسل للشوارع.
وقالت الامانة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الإمانة قامت بعد استحصال الموافقات الامنية اللازمة بفتح شارعين مغلقين منذ سنة 2007"، مبينة ان "الشارعين هما 53 و11 ضمن محلة 811 في منطقة حي العامل".
واضافت الامانة ان "كوادر بلدية الرشيد قامت باعمال تنظيف وغسل للشوارع المذكورة ".
يذكر ان امانة بغداد مستمرة بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لفتح الشوارع المغلقة في العاصمة لفك الاختناقات المرورية.
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