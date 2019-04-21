بالصور.. مدير مدرسة في العراق يصنع سيارة صديقة للبيئة

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تمكن مدير مدرسة في كربلاء، من صناعة سيارة صديقة للبيئة، من خلال قطع السكراب والخردة.
ونقلت احدى صفحات الفيسبوك عن مدير إعدادية الحسين الصناعية في كربلاء المهندس عبد الستار (٦٠ سنة)، انه "بعد ٣ سنوات من التجارب الفاشلة، نجحت أخيراً من صناعة سيارة كهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية".
واضاف ان "مثل هذه السيارات غير موجودة لدينا في العراق"، مشيرا الى "انني صنعتها من الخردة وتتضمن مميزات لمعرفة كمية شحن الطاقة الشمسية التي تكفي لذلك".
وتابع ان "السيارة تسير بسرعة ٩٠ كيلو متر بالساعة"، موضحا ان "تصميمها سياحي وممكن تحديثها اكثر".
الصور ادناه بحسب ما نقلته صفحة "يلا" على الفيسبوك
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.