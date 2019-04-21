مفتشية الداخلية تضبط شخصين متلبسين بتزوير هويات أحوال مدنية لدواعش

الخليج 365/ بغدادأعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الأحد، عن ضبط شخصين متلبسين باصدار هويات أحوال مدنية لـ"دواعش" وعوائلهم في محافظة نينوى لقاء مبالغ مالية بغية استخدامها للهرب خارج البلاد.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العملية تمت على خلفية ورود معلومات مؤكدة من مصادر مكتب المفتش العام الخاصة والتي افادت بقيام معقبين اثنين باصدار هويات أحوال مدنية مزورة لدواعش مقابل مبالغ مالية، حيث أمر المفتش العام لوزارة الداخلية بتشكيل فريق عمل خاص للتحري والتحقق من المعلومات برئاسة مدير مكتب تفتيش نينوى واتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد المتورطين بالجريمة".



وأضاف البيان، "تأكد لفريق العمل صحة المعلومات من خلال جمع وتحليل البيانات عن المزورين، وتم نصب كمين لهما بعد استحصال موافقة القاضي المختص والاتفاق معهما على تسلم هويات فارغة مع الليبل لقاء مبلغ قدره 800 دولار أميركي للهوية من أجل إرسالها لعوائل دواعش في تركيا، والقي القبض عليهما متلبسين بجريمتها حال تسليمهما الهويات وتسلمهما المبلغ المتفق عليه".

وتابع البيان، أن "مكتب المفتش العام نظم محضر ضبط أصولي ودون إفادة المتهمين وقد اعترفا بقيامهما بالتعقيب في دوائر التقاعد والرعاية الصحية والجنسية والصحة، وتم عرضهما أمام أنظار قاضي التحقيق المختص الذي أمر بإيداعهما التوقيف وفق المادتين 298 و 289 من ق ع ع".

وأشار البيان، إلى أن "التحقيقات التي أجراها مكتب المفتش العام مع المتهمين أثبتت مطلوبية أحدهما لمديرية مكافحة الاجرام عن دعوى تزوير شهادات وفاة لدواعش".

