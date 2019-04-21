نائب: شركة صينية نفطية متهمة بتهرب ضريبي بمبلغ 180 مليون دولار

اعلن النائب كاظم الشمري، الاحد، ان شركة صينية نفطية متهمة بالفساد وبتهرب ضريبي بمبلغ 180 مليون دولار.
وقال الشمري في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "لجنة النزاهة سوف تباشر بالتحقيق في ملفات فساد وتهرب ضريبي تخص الشركة الصينية المشغلة لحقل الاحدب النفطي التي بذمتها 180 مليون دولار لصالح الحكومة العراقية".
واوضح الشمري انه "لدينا وثائق تثبت عملية فساد وتهرب ضريبي في عقد تطوير حقل الأحدب النفطي الذي يقع في محافظة واسط حيث تمتنع شركة الواحة الصينية وبالتعاون مع بعض المتنفذين في وزارة النفط والهيئة العامة للضرائب من دفع المستحقات المالية التي بذمتها".
وأضاف الشمري انه "تم تزويد المفتش العام لوزارة النفط، بكافة الوثائق للبدء بتحقيق عاجل بهذا الملف الذي يتضمن فساد مالي وإداري وهدر بالمال العام".
يذكر أن حقل الأحدب النفطي هو أحد الحقول العراقية غير المستثمرة الذي تمت المباشرة به في مطلع العام 2009 الماضي، ومن المؤمل أن تبلغ طاقته الإنتاجية حال تطويره 200 ألف برميل يوميا، ويضم الحقل الذي تم اكتشافه سنة 1979 احتياطياً يبلغ حجمه 225 مليون برميل من النفط وسيقوم الحقل بتغذية محطة كهرباء الزبيدية التي تقع في ناحية الزبيدية، نحو 70 كم شمال مدينة الكوت.
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