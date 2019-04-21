اعتبر النائب عن البصرة عدي عواد، الأحد، الأنباء التي تحدثت عن دفن مخلفات كيميائية في المحافظة "زوبعة إعلامية"، مهدداً بالقول "لو فكر أحد بذلك فسنقوم بدفنه حياً بدل المخلفات".
وقال عواد في تغريدة على صحفته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "ما يشاع عن دفن مخلفات كيميائية في البصرة ما هي الا زوبعة اعلامية يراد بها اشغالنا واشغال البصريين فيها والابتعاد عن المطالبة بحقوق البصرة".
وأضاف عواد في تغريدته، "نحب أن نحذر لو فكر أحد بذلك فإننا سنقوم بدفنه حياً في البصرة بدل المخلفات فلقد ولى زمن الخضوع".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: لو فكر أحد بدفن مخلفات كيميائية في البصرة فسندفنه حياً بدلاً عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.