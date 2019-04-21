نائب: لو فكر أحد بدفن مخلفات كيميائية في البصرة فسندفنه حياً بدلاً عنها

الخليج 365/ بغداداعتبر النائب عن البصرة عدي عواد، الأحد، الأنباء التي تحدثت عن دفن مخلفات كيميائية في المحافظة "زوبعة إعلامية"، مهدداً بالقول "لو فكر أحد بذلك فسنقوم بدفنه حياً بدل المخلفات".

وقال عواد في تغريدة على صحفته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "ما يشاع عن دفن مخلفات كيميائية في البصرة ما هي الا زوبعة اعلامية يراد بها اشغالنا واشغال البصريين فيها والابتعاد عن المطالبة بحقوق البصرة".



وأضاف عواد في تغريدته، "نحب أن نحذر لو فكر أحد بذلك فإننا سنقوم بدفنه حياً في البصرة بدل المخلفات فلقد ولى زمن الخضوع".