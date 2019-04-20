قيادي تركماني يؤكد ضرورة تقاسم المقاعد في كركوك قبل الأنتخابات المحلية

الخليج 365/ كركوكأكد مسؤول تنظيمات الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان أغا أوغلو، السبت، ضرورة تقاسم المقاعد في محافظة كركوك قبل إجراء الانتخابات المحلية.

وقال أوغلو في حديث لـ الخليج 365، إن "تقاسم مقاعد المحافظة في انتخابات مجلس محافظة كركوك سيضمن حقوق كافة المكونات ويقلل من خطورة التزوير والتلاعب التي رافقت الانتخابات البرلمانية الأخيرة".

وشدد القيادي التركماني، على "ضرورة تقاسم المقاعد وفق نسبة 32% في محافظة كركوك قبل إجراء الانتخابات المحلية".



وأشار إلى أن "تنظيمات الجبهة التركمانية العراقية ستعمل مابوسعها لمشاركة المكون التركماني في الانتخابات المحلية القادمة عبر التنسيق العالي بين مقراتها".