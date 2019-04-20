عبد المهدي يهنئ العراقيين بحلول ليلة النصف من شعبان ويوم "القيامة المجيد"

الخليج 365/ بغدادهنأ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، العراقيين بحلول ليلة النصف من شهر شعبان، كما هنأ المسيحيين بيوم "القيامة المجيد".

وقال عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ابارك لأبناء شعبنا الكريم ومراجعنا العظام وللأمة الاسلامية حلول ليلة النصف من شعبان وذكرى مولد الامام المهدي (عليه السلام)، حيث يحيي الملايين هذه المناسبة العزيزة وبالأخص في المحافظات المقدسة وفي مقدمتها محافظة كربلاء التي يقصدها الزائرون من داخل العراق ومختلف دول العالم".



من جانبه، قدّم عبد المهدي، التهنئة للمسيحيين بمناسبة يوم "القيامة المجيد".

وأضاف "نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات للأخوة المسيحيين من ابناء شعبنا العزيز بمناسبة (يوم القيامة المجيد) وهم يحتفلون هذا العام بأمان واستقرار بين اخوتهم في الوطن الذين يشاركونهم اعيادهم وافراحهم".

