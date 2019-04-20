مكتب مفتش عام النفط يقر إستراتيجية شاملة لمحاربة الفساد

الخليج 365/ بغداداعلن مكتب مفتش عام وزارة النفط حمدان الدراجي، السبت، عن اقرار إستراتيجية شاملة لمحاربة الفساد، مؤكداً تمكنه وقف التجاوز على المال العام والهدر.

وذكر بيان للمكتب تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مكتب المفتش العام في وزارة النفط حقق العديد من المنجزات على مستوى التخطيط والمتابعة لمواجهة الفساد والمخالفات التي وضعت لمواجهتها إستراتيجية شاملة وبمباشرة من المفتش العام".



وأضاف أنه "لعل من ابرز إنجازات مكتب المفتش العام في وزارة النفط للفصل الأول من عام ٢٠١٩ تمثلت في وقف التجاوز على المال العام والهدر، وبلغ مجموع الغرامات المستحصلة من المخالفات للمنافذ التوزيعية من قبل المكتب للفصل الاول من عام ٢٠١٩ للمنطقتين الغربية والجنوبية فقط مامقداره مليار وثمانمائة وسبعة وثمانون مليون وستمائة وثمانية وخمسون الف ومائة وسبعة وسبعون ديناراً".

وأوضح المكتب، أن "مجموع المبالغ الموصى بإستردادها من قبل المكتب في المنطقة الجنوبية للفصل الأول لعام ٢٠١٩ من شركة نفط الجنوب أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، إضافة الى مبالغ موصى بإستردادها بلغت ثلاثة وأربعين مليون دينار، وذلك عن المخالفات في المنافذ التوزيعية للمنتجات النفطية في المنطقة الجنوبية".

ولفت إلى أن "مجموع الغرامات نتيجة المخالفات للمنافذ التوزيعية للمحطات الأهلية والمولدات التي تم ضبطها من قبل شعبة الخط الساخن لمحافظة بغداد فقط بلغ أكثر من سبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وتسعة وعشرين ومائتين وخمسين ألفاً".

