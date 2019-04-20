الصحة توعز باجراء تحقيق فوري بشأن حادثة ذبح مرافقة مريض وسط البصرة

الخليج 365/ بغدادأوعزت وزارة الصحة، السبت، بإجراء تحقيق فوري بشأن حادثة ذبح مرافقة مريض وسط محافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "وزير الصحة علاء العلواني تابع الحادث المروّع الذي وقع في مستشفى الفيحاء وأوفد مدير عام الصحة العامة الى مكان الحادث برفقة مدير عام دائرة صحة البصرة للإطلاع على ملابسات القضية وأوعز بإجراء تحقيق فوراً، فيما اتصل ايضا بالجهات الأمنية المسؤولة عن قوة حماية المنشآت وطلب إجراء تحقيق للكشف عن اسباب هذا الخرق الأمني".



وأعربت الوزارة عن "استنكارها لهذه الحادثة البشعة"، مطالبة الجهات المعنية بـ "تقوية وتعزيز جهاز حماية المنشآت ليكون قادرا على حماية المؤسسات الصحية والحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً بما يؤمن حماية المرضى ومرافقيهم ومنتسبي المؤسسات".

ودعت الوزارة، إلى "تنفيذ المادة التاسعة من قانون حماية الاطباء لسنة ٢٠٠٩ والمتضمن استحداث مركز شرطة في كل مستشفى، مما سيعطي صلاحيات اوسع لجهاز الشرطة لمنع مثل هذه الحوادث وتتفيذ الإجراءات ضد المعتدين وبالتالي يؤمن مستوى أمن اعلى من قبل الجهات المسؤولة عن أمن المستشفيات والمؤسسات الصحية".

وكشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن قيام شخص بذبح مرافقة مريض في مستشفى الفيحاء وسط البصرة.

