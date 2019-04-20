النجف تعلن افتتاح مركز الأورام والطب النووي بأمر من السيد السيستاني

هل تتوقع ان يتمكن مجلس النواب من تشريع قانون لاخراج القوات الاجنبية من العراق؟ النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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