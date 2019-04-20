اعتقال اثنين من مروجي المخدرات جنوبي بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، عن اعتقال اثنين من مروجي الأقراص المخدرة جنوبي المحافظة.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مكافحة المخدرات تمكنت بالتعاون والاشتراك مع الاستخبارات وجهاز الامن الوطني، من اعتقال اثنين من مروجي الاقراص المخدرة متلبسين بالجرم المشهود وبحوزتهم عدد منها ضبطت اصوليا، على اثر كمين امني محكم نصب لهم بناحية الحمزة الغربي جنوبي المحافظة".
وأضافت ان "عملية القاء القبض استندت الى معلومات استخبارية دقيقة وتمت بعد استحصال الموافقات القضائية", مؤكدة ان "المعتقلين تم عرضهم على قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق احكام المادة ٣٢ مخدرات".
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