انتحار طالب جامعي في "بث مباشر" غرب الحلة

أفاد مصدر أمني في محافظة بابل، السبت، بانتحار طالب جامعي في "بث مباشر" غرب مدينة الحلة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "طالباً جامعياً من مواليد 1996، أقدم اليوم، على الانتحار بواسطة شنق نفسه في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في ناحية أبي غرق غرب الحلة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المنتحر من سكنة بغداد".
يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.
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