جمع تواقيع برلمانية لتقديم طلب تسوية اعداد الاعضاء في كل لجنة

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عن تيار الحكمة، جاسم بخاتي، السبت، عن جمع تواقيع بغية تقديم طلب لتسوية اعداد الاعضاء في كل لجنة وفق الية مهنية بعيداً عن المحاصصة، فيما اشار الى ان هناك بعض اللجان وصل عدد اعضاءها الى 40 عضواً.

وقال بخاتي في حديث لـ الخليج 365، ان "عملية توزيع اللجان ورئاستها هي عملية معقدة وبحاجة الى جهود واضحة لحسمها بالشكل الامثل وخاصة اللجان المهمة والفاعلة كلجنة الخدمات والنزاهة والامن والدفاع والمالية"، مبينا ان "هذه اللجان هي محط تنافس وتدافع بين الكتل على قضية رئاستها".



واضاف ان "هناك مشكلة اخرى وهي عدد اعضاء كل لجنة، حيث ان القانون سمح لنا بان تتضمن كل لجنة كحد اقصى 21 عضواً، لكن هناك بعض اللجان تجاوز عدد اعضاءها هذا الرقم ووصل في عدد منها الى 30 او 40 عضواً"، مبيناً اننا "نعمل على جمع تواقيع بغية تقديم طلب لتسوية اعداد الاعضاء في كل لجنة وفق الية مهنية بعيداً عن المحاصصة وبحسب حجم كل كتلة سياسية مشاركة بالعمل البرلماني".

وكان مجلس النواب حسم رئاسة ثلاث لجان برلمانية، وهي العمل والزراعة وحقوق الانسان، فيما ارجأ البقية الى وقت اخر لعدم التوصل الى توافقات بين الكتل.

