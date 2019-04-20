الصحة تكشف عن قيام شخص بذبح مرافقة مريض في مستشفى الفيحاء وسط البصرة



كشفت وزارة الصحة، السبت، عن قيام شخص بذبح مرافقة مريض في مستشفى الفيحاء وسط البصرة. الخليج 365/ بغدادكشفت وزارة الصحة، السبت، عن قيام شخص بذبح مرافقة مريض في مستشفى الفيحاء وسط البصرة. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "شخصا قام بذبح مرافقة مريض في ردهة اطفال مستشفى الفيحاء وسط البصرة". واضاف ان "هذا الشخص تمكن من الهرب الى جهة مجهولة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.





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