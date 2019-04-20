انتشال جثة جديدة من ضحايا عبارة الموصل تعود لطفل

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر امني، السبت، بأن قوة امنية انتشلت جثة جديدة من ضحايا عبارة الموصل تعود لطفل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الانقاذ تمكنت اليوم، من انتشار جثة جديدة من ضحايا عبارة الموصل تعود لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات".

واضاف المصدر انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي في الموصل".

وتعلن الجهات المختصة في المحافظة بين فقترة واخرى عن العثور على جثث جديدة لاشخاص فقدوا اثناء الحادثة أغلبهم اطفال.

