افاد مصدر امني، السبت، بأن قوة امنية انتشلت جثة جديدة من ضحايا عبارة الموصل تعود لطفل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الانقاذ تمكنت اليوم، من انتشار جثة جديدة من ضحايا عبارة الموصل تعود لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات".
واضاف المصدر انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي في الموصل".
وتعلن الجهات المختصة في المحافظة بين فقترة واخرى عن العثور على جثث جديدة لاشخاص فقدوا اثناء الحادثة أغلبهم اطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثة جديدة من ضحايا عبارة الموصل تعود لطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.