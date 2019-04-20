المالكي: النظام السياسي يواجه تحديات ويعاني من عدم الاستقرار

الخليج 365/ بغدادرأى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، أن النظام السياسي يواجه تحديات ويعاني من عدم الاستقرار، فيما دعا العشائر العراقية لدعم مؤسسات الدولة والمساهمة في تدعيم الأمن وإحلال السلم المجتمعي في عموم البلاد.

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، اليوم، وفد عشائر محافظة ذي قار، واستمع خلال اللقاء إلى شرح مفصل من الوفد الضيق عن المشكلات التى تتعرض لها مناطقهم".



ونقل البيان عن المالكي قوله، أن "العراق بلد العشائر، فهي تمثل الضمانة الحقيقية لوحدة البلد، وتبقى صمام الأمان ومصدر الاطمئنان لابناء الوطن، وقد كانت ومازالت العين الساهرة لحماية أمنه كونها تقف فى مواجهة الإرهاب لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد".

وأشار الى أن "النظام السياسي يواجه تحديات ويعاني من عدم الاستقرار، ونعمل على توحيد الصف الوطني للاسراع في اكمال الكابينة الوزارية ودعم الحكومة لتحميلها المسؤولية القانونية امام المواطن"، محذرا من "وجود إشارات من الخارج تدعم خيار أضعاف العمليه السياسية".

وبين رئيس ائتلاف دولة القانون أن "العراق مركب واحد لن ينجو إلا بتعاون أبنائه للوصول إلى برّ الأمان"، داعيا "العشائر العراقية الى دعم مؤسسات الدولة والمساهمة في تدعيم الأمن وإحلال السلم المجتمعيّ في عموم محافظات البلاد".

