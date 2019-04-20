برهم صالح: قمة برلمانات دول الجوار في بغداد مؤشر على ان استقرار العراق مصلحة مشتركة

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، ان قمة برلمانات دول الجوار في بغداد مؤشر على ان استقرار العراق مصلحة مشتركة.

وقال صالح في تغريدة على حسابه تويتر اطلعت عليها الخليج 365 إن "قمة برلمانات دول الجوار في بغداد مؤشر على ان استقرار العراق مصلحة مشتركة"، داعيا الى ضرورة ان يكون عمادا لمنظومة إقليمية تستند الى الأمن المشترك والتكامل الاقتصادي".

وأضاف أنه "بهذه القمة ننتصر بها معا لمجابهة التطرف والعنف"، مشيرا الى أن "شعوبنا يستحقون تعاونا وتنسيقا مستداماً بین دولنا لتأمين السلام والحياة الحرة الكريمة".



وانطلقت، اليوم، فعاليات مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار مع العراق.