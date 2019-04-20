أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، ان قمة برلمانات دول الجوار في بغداد مؤشر على ان استقرار العراق مصلحة مشتركة.
وقال صالح في تغريدة على حسابه تويتر اطلعت عليها الخليج 365 إن "قمة برلمانات دول الجوار في بغداد مؤشر على ان استقرار العراق مصلحة مشتركة"، داعيا الى ضرورة ان يكون عمادا لمنظومة إقليمية تستند الى الأمن المشترك والتكامل الاقتصادي".
وأضاف أنه "بهذه القمة ننتصر بها معا لمجابهة التطرف والعنف"، مشيرا الى أن "شعوبنا يستحقون تعاونا وتنسيقا مستداماً بین دولنا لتأمين السلام والحياة الحرة الكريمة".
وانطلقت، اليوم، فعاليات مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار مع العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر برهم صالح: قمة برلمانات دول الجوار في بغداد مؤشر على ان استقرار العراق مصلحة مشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.