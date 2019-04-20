رئيس مجلس الشعب السوري: الارهاب سيدفن في سوريا والعراق

الخليج 365/ بغدادرأى رئيس مجلس الشعب السوري حمودة يوسف، السبت، أن لقاء الشعوب اليوم اصبح اكثر ضرورة لمواجهة التحديات في اصعب مرحلة، فيما اكد أن "الارهاب" سيدفن في ارضي سوريا والعراق.

وقال يوسف خلال كلمته في فعاليات قمة بغداد لدول الجوار والتي حضرتها الخليج 365، إن "الاهم في هذا اللقاء اننا نمثل شعوب تحمل مفاهيم مشتركة ومستقبل السلام واحترام سيادات الشعوب ونبذ الارهاب والتدخل والعنف وهي مفاهيم يشملها القانون الدولي ويربو اليها الانسان حيثما كان".



وأضاف يوسف، أن "لقاء الشعوب اليوم اصبح اكثر ضرورة لمواجهة التحديات في اصعب مرحلة، وشعبنا السوري يعي هذه الحقيقة لفهمه لجوهر الاحداث وهو من كان يتعامل مع الاستعمار تعامل الانفة والكرامة وقد حاول الاعداء طمس هوية سورية بالتدمير وهدم الطرق والمستشفيات واعادو ابشع صور الدمار لكن الجيش والشعب السوري صمدا وقدما التضحيات على مذبح الوطن وهذا خيارنا وقدرنا ونقول ان الارهاب سيدفن بارضنا وارض العراق".

وانطلقت في وقت سابق من، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار في العاصمة بحضور ممثلين دول السعودية والكويت وسوريا والاردن وايران وتركيا.

