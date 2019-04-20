تركيا: بذلنا جهود من اجل استقرار العراق والمنطقة

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس مجلس النواب التركي مصطفى شنتوب، السبت، ان الحكومة التركية بذلت جهداً كبيراً من اجل امن استقرار العراق والمنطقة، مبينا أن الحكومة التركية تقف بوجه كل التحديات التي تهدد العراق.

وقال شتنوب في كلمة له خلال انطلاق مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار وتابعتها الخليج 365، "إننا قدمنا العديد مبادرات لدعم العراق ضمن منظمة العمل الاسلامي والجهود الاخرى الاقليمية وعلى اعلى المستويات"، مبينا أن "المساعدات التي قدمناها للعراق لغرض الحفاظ على امن واستقرار ووحدته والحفاظ على قوته ولن يتوقف دعمنا للعراق".



واضاف "قدمنا دعم مالي للعراق بخمسة مليار دولار بمؤتمر الدول المانحة و٥٠٠ مليون دولار اخرى تم منحها لجهود الاعمار"، مبينا اننا "نقف بوجه كل التحديات التي تشكل تهديدا لاستقرار العراق ومنها ارهاب داعش الارهابي ونحن مستعدين لتقديم كل الدعم للعراق اقليميا وعالميا ليكون العراق منطلق السلام وانهاء الحروب والصراعات فيه".

واكد أن "اجتماع قمة البرلمانات لدول جوار العراق ستكون مصدر قوة للجميع بالمنطقة، بالاضافة الى أن هذا الاجتماع سيتيح عنه تطوير كافه العلاقات بين الدولة الحاظرة في الاجتماع".

وتابع "أننا "نشعر بالحزن للاعتداء على الابرياء في نيوزلندا ونسعى للحفاظ على الاسلام بكل دول العالم وتحسين صورته وانهاء الفكر الارهابي وان يكون ٢٢ اذار موعدا للتضامن الاسلامي والتعاون للقضاء على الافكار المتطرفة".

وانطلقت في وقت سابق من، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار في العاصمة بحضور ممثلين دول السعودية والكويت وسوريا والاردن وايران وتركيا.

