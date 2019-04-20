مجلس الامة الكويتي: نحن مع عراق مستقر امن وموحد

الخليج 365/ بغداداكد رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم، السبت، ان الكويت مع عراق مستقر آمن وموحد، مبينا ان من يراهن على ضعف جاره فهو يخاطر ويضحي بمستقبله.

وقال الغانم في كلمته خلال مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار وتابعتها الخليج 365، انه "قبل اكثر من شهر فاتحني الحلبوسيي بفكرة عقد اجتماع في بغداد لبرلمانات دول جوار العراق ويتذكر موافقتي الفورية ودعمي الكامل لهذا الاجتماع قبل ان ادخل في تفاصيله لانه اجتماع رمزي وغير مسبوق ولا ينعقد لولا الجهود الحثيثة للحلبوسي"، مبينا ان "المؤتمر وبغض النظر عن تفاصيله فهو يعطي بادرة امل للدخول في عصر الاستقرار والسلم وان الصراعات ليست اساس كما يحاول البعض ان يشيع".



واضاف "نحن في الكويت نقول بكل صراحة اننا مع عراق مستقر وامن فنحن على صعيد الستراتيجي فاننا ندعم بكل قوتنا استقرار وبناء العراق ومن يراهن على ضعف جاره فهو يخاطر ويضحي بمستقبله"، مشيرا الى انه "من هذا المنطلق جاء توجيه امير الكويت باستضافة مؤتمر دعم العراق لانه يراهن على مستقبل المنطقة والتكامل مع الجيران والقريب قبل البعيد والمشترك الثقافي".

وتابع انه "مع عراق مستقر كونه مفتاح استقرار المنطقة فهو مطل على الشام والخليج والاناضول وبلاد فارس وهو في قلب المنطقة الشرق اوسطية"، معتبرا ان "من دون استقرار العراق فان استقرار المنطقة خرافة بالتالي فان استقرار العراق ضرورة ستراتيجية".

واكد الغانم "نمد يدنا للعراق داعمين"، مبديا استعداد "برلمان الكويت بالتعاون مع جميع البرلمانات الى تشريع قوانين تخدم امن المنطقة التي تعبت من القتال والصراع".

وانطلقت قبل قليل فعاليات مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار مع العراق.

