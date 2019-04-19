الحكيم: قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار تأتي لتعزز انفتاح العراق على جواره الإقليمي

الخليج 365/ بغداد

اعتبر رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم، الجمعة، أن قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار التي ستعقد يوم غد تأتي لتعزز انفتاح العراق على جواره الإقليمي.

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نرحب بانعقاد قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار، إذ نعدها خطوة في الاتجاه الصحيح تأتي لتعزز انفتاح العراق على جواره الإقليمي وهي فرصة مؤاتية لبلورة رؤية جديدة من العلاقات والانفتاح والتعاون".وأضاف أن "عقد هذا الملتقى التداولي في هذا المنعطف الحساس والخطير الذي تشهده المنطقة والعالم من شأنه توجيه بوصلة الدول المشاركة صوب رؤى مشتركة وقرارات موحدة تدعم مواقفهم في المحافل الأممية من أجل إحقاق حقوق شعوبها وباقي القضايا العادلة للشعوب الأخرى".

واعرب الحكيم عن امله أن "تثمر مخرجات الاجتماع عن نقاط عملية تسهم في تعزيز جهود العراق وأشقائه وأصدقائه سياسيا وأمنيا واقتصاديا وتنمويا".

وتحتضن العاصمة بغداد يوم غد السبت، مؤتمر برلمانات دول جوار العراق، بدعوة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

