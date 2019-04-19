الكربولي: قمة الجوار العراقي جسدت قوة العمل التكاملي للرئاسات الثلاث

الخليج 365/ بغدادرأى عضو مجلس النواب محمد الكربولي، الجمعة، أن قمة برلمانات دول جوار العراق التي ستعقد غداً في بغداد تجسد قوة العمل التكاملي للرئاسات الثلاث.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه تويتر اطلعت عليها الخليج 365، إن "قمة الجوار العراقي جسدت قوة العمل التكاملي للرئاسات الثلاث، التي عملت بروح الفريق الواحد في ملف العلاقات الخارجية"، مبينا أن "مصلحة العراق متقدمة على المصالح الفرعية الاخرى".



وتحتضن العاصمة بغداد يوم غد السبت، مؤتمر برلمانات دول جوار العراق، بدعوة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.