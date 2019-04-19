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مسؤول محلي يكشف عن ظهور عقارب وافاعي تهدد حياة الاهالي في مندلي

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الخليج 365/ بغداد
كشف عضو المجلس المحلي في ناحية مندلي بمحافظة ديالى حيدر ستار نعمان، الجمعة، عن ظهور عقارب وافاعي في الناحية تهدد حياة الأهالي، مطالبا بالبدء في حملة الرش بالطائرات قبل موسم التكاثر.

وقال نعمان في حديث لـ الخليج 365، إن "ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضين ادى الى خروج العقارب نوع الجرار والافاعي من جحورها في مندلي"، مشيرا الى أن "ظهور العقارب والافاعي امرا خطرا يهدد حياة الأهالي".



وطالب نعمان، بـ "متابعة الامر مع مديرية زراعة ديالى وشعبة زراعة مندلي، وكذلك قطاع الرعاية الصحية الاولية في بلدروز والمركز الصحي في مندلي ليعلمونا باجراءاتهم بصدد البدء في حملة الرش بالطائرات للقضاء عليها قُبيل بدء موسم تكاثرها".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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