الجنابي: مؤتمر برلمانات دول الجوار سيصب بمصلحة العراق اولا

الخليج 365/ بغدادرأى النائب زياد الجنابي، الجنمعة، أن "مؤتمر برلمانات دول الجوار" الذي من المقرر أن يقاد غدا في العاصمة بغداد بأنه سيصب بمصلحة العراق اولا ودول الجوار كافة، مشيرا الى أن عقد مثل هكذا مؤتمرات ستمكن الجميع من تجاوز العقبات وحل المشاكل بصورة مباشرة دون استخدام "قنوات اخرى".

وقال الجنابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مؤتمر برلمانات دول جوار العراق دليل واضح على ان جولات رئيس البرلمان الأخيرة في دول الجوار قد أثمرت نتائجها من خلال عقد هذا المؤتمر الذي سيصب في مصلحة خدمة العراق اولا ودول الجوار كافة والاتفاق على توحيد اغلب التشريعات التي تتعلق ببرلمانات هذه الدول".



وأضاف الجنابي، أن "الرئيس محمد الحلبوسي قد أسس لبادرة خير ستحسب له طيلة الاعوام القادمة، وان هذا المؤتمر هو مؤشر واضح لبوادر الخير، وان العراق قد استعاد عافيته من خلال لعب دور واضح كنقطة ارتكاز لملتقى جميع الاطراف وعودته الى موقعه المهم بين مصاف جميع الدول"، مبينا أن "الحلبوسي قد اثبت جدارته في أدارة دفة البرلمان سواء على الصعيد المحلي والأقليمي والدولي".

وتابع، أن "عقد مثل هكذا مؤتمرات تساعد في تمتين العلاقات بين الدول المشاركة وكذلك ستمكن الجميع من تجاوز العقبات وحل المشاكل بصورة مباشرة وواضحة دون استخدام قنوات اخرى قد تضر بمصالح الجميع"، مقدما التحية لـ"جميع الضيوف الكرام وأن بغداد السلام والوئام والمحبة ستبقى خيمة كبرى يلتأم في كنفها جميع الأخوة الحاضرون دون ان تعيقهم اختلافات اللغة والدين والقومية".

يذكر أن مجلس النواب، الأربعاء الماضي، انتهاء جميع الاستعدادات المتعلقة بانعقاد مؤتمر "قمة بغداد لبرلمان دول جوار العراق"، المقرر إقامته غدا في العاصمة، بمشاركة رؤساء برلمانات دول تركيا وإيران والسعودية والكويت والأردن وسوريا.

