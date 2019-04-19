انقاذ شخص قام برمي نفسه من اعلى جسر السنك وسط بغداد

السومرية نيو/ بغدادأفاد مصدر امني، الجمعة، بانقاذ شخص قام برمي نفسه من اعلى جسر السنك وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفارز الغواصين التابعة لنجدة بغداد انقذت شخصا يبلغ من العمر مايقارب الـ٤٠ عاما قام برمي نفسه من اعلى جسر السنك داخل نهر دجلة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "المفارز انتشلته وانقذته، فيما تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج".



يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.