ارتفاع مناسيب مياه شط العرب يضطر المزيد من العوائل الى إخلاء بيوتها

الخليج 365/ البصرةافاد شهود عيان، بارتفاع مناسيب المياه في شط العرب والأنهار المتفرعة منه، الجمعة، ما ادى الى إخلاء المزيد من العوائل لبيوتها بعد أن اجتاحتها المياه.

وقال شهود في منطقة الصالحية الواقعة في قضاء شط العرب إن "ارتفاع مناسيب المياه في شط العرب تسبب بإخلاء بعض العوائل لبيوتها القريبة من ضفة الشط بعد منتصف الليل، حيث غادروها على عجل وأخذوا معهم ما أمكنهم حمله من قطع أثاث وأجهزة منزلية"، مبينين أن "العوائل المتضررة بعضها قامت بنصب خيم صغيرة، وأقامت فيها بشكل مؤقت، وبعضها الآخر متواجدة في العراء بانتظار الدعم الحكومي".



وكانت غمرت المياه في غضون الأيام الماضية مساحات من الأراضي المتاخمة لضفاف شط العرب وبعض الأنهار المتفرعة منه في أقضية شط العرب والفاو وأبي الخصيب بسبب ارتفاع مناسيب المياه في الشط الى مستوى غير مسبوق منذ أعوام كثيرة، فيما تخضع مناطق تقع شمال المحافظة الى تأثير موجة فيضانية ناجمة عن تدفق سيول قادمة من الأراضي الإيرانية عبر هور الحويزة ووصول كميات كبيرة من المياه عبر نهر دجلة، مما أسفر عن تلف المزروعات في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وغرق بعض البيوت.