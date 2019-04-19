الحكيم للعامري: من الضروري الاسراع في إكمال الكابينة الوزارية بشخصيات كفوءة

الخليج 365/ بغدادشدد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم، الجمعة، على ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية بشخصيات "كفوءة"، وضرورة ترتيب أولويات الحكومة وفقاً لأولويات المواطن.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير استقبل "رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وبحث معه تطورات الشأن السياسي العراقي ومستجدات إكمال الكابينة الحكومية".

ولفت الحكيم، بحسب البيان، إلى "ضرورة ترتيب اولويات الحكومة وفقا لأولويات المواطن واحتياجاته".



وشدد على "ضرورة الإسراع بإكمال الكابينة الوزارية بشخصيات كفوءة قادرة على إدارة وزاراتها بمهنية وشفافية"، مؤكداً "أهمية أن يلمس المواطن فقرات البرنامج الحكومي على أرض الواقع".