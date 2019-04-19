شدد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار عمار الحكيم، الجمعة، على ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية بشخصيات "كفوءة"، وضرورة ترتيب أولويات الحكومة وفقاً لأولويات المواطن.
وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير استقبل "رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وبحث معه تطورات الشأن السياسي العراقي ومستجدات إكمال الكابينة الحكومية".
ولفت الحكيم، بحسب البيان، إلى "ضرورة ترتيب اولويات الحكومة وفقا لأولويات المواطن واحتياجاته".
وشدد على "ضرورة الإسراع بإكمال الكابينة الوزارية بشخصيات كفوءة قادرة على إدارة وزاراتها بمهنية وشفافية"، مؤكداً "أهمية أن يلمس المواطن فقرات البرنامج الحكومي على أرض الواقع".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم للعامري: من الضروري الاسراع في إكمال الكابينة الوزارية بشخصيات كفوءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.