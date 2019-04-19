أمانة بغداد: فتح شارع وأربعة أزقة في الدورة مغلقة منذ 2006

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن فتح شارع وأربعة أزقة في منطقة الدورة مغلقة منذ عام 2006.
وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع 23 المؤدي لسوق الدورة الرئيس والأزقة ( 3 ، 7 ، 9 ، 11 ) ضمن المحلة 822".
وأوضحت، أن "الشارع والأزقة كانت مغلقة منذ عام 2006 بسبب توترات أمنية في ذلك الوقت"، مشيرةً إلى "مباشرة الكوادر البلدية بحملة لتنظيف الأزقة".
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