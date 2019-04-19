الكهرباء تعلن زيادة ساعات التجهيز بنينوى "في القريب العاجل"

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، عن وصول 750 محولة قدرة وثماني محطات توزيع ثانوية إلى محافظة نينوى، مشيرةً إلى زيادة ساعات التجهيز بمناطق غرب المحافظة "في القريب العاجل".

وقال مدير عام نقل المنطقة الشمالية بالوزارة خالد غزاي، إن "٧٥٠ محولة قدرة مختلفة السعات وصلت إلى محافظة نينوى لصالح الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال، ضمن العقد الموقع مع شركة EMTA التركية، فضلا عن وصول (٨) محطات توزيع ثانوية متنقلة كبيرة (١١/٣٣) ك.ف، مجهزة من شركة ماتليك اللبنانية، للتعويض عن المحطات الثانوية المدمرة من قبل عصابات داعش الارهابية، مخصصة لمحافظة نينوى لفك الاختناقات وزيادة ساعات التجهيز الى المواطنين، الى جانب وصول مجموعة ابراج واسلاك وعوازل وملحقات مختلفة، لاعادة تأهيل خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظة".



وأضاف غزاي، أنه "تم استحصال التخصيصات المالية اللازمة لتأهيل محطة غرب الموصل التحويلية (٤٠٠ ك.ف) في القريب العاجل، والتي ستسهم بفك الاختناقات الحاصلة في شبكات نقل الطاقة، وزيادة ساعات التجهيز لمناطق غرب محافظة نينوى"، مشيراً إلى أن "وزارة الكهرباء قد انجزت جميع العقود الخاصة بمحافظة نينوى وبزمن قياسي، وجهود استثنائية، واجراءات سريعة".