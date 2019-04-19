بالفيديو: ارتفاع نسب تعاطي وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق

بحسب مسؤولين في وزارة الصحة، فإن الطب العدلي يتسلم يوميا العديد من المواد المخدرة والمضبوطة من قبل اجهزة وزارة الداخلية. ووفق المعلومات التي تقدمها الصحة، فإن إحصائية المواد المخدرة في تزايد، فضلا عن ارتفاع طرديّ ايضا مع تعاطيها وتعامل المئات مع هذه المؤثرات العقلية.

بالمقابل من ذلك، يرى خبراء ومتخصصون ان ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات يعود لاسباب اجتماعية، معتقدين ان حل الازمات التي يمر بها الشباب قد تسهم في تقليص حجم تعاطي المخدرات بين هذه الفئة.



وليس فقط تعاطي المخدرات يسجل ارتفاعا ملحوظا، بل تسجل احصائيات وزارة الداخلية ارتفاعا بعمليات دخول المخدرات من البلاد وخروجها، كتجارة رابحة لمافيات تجار المخدرات.

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