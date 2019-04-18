محافظ ميسان: فرقة العباس أول من لبى استغاثتنا ودفعت عنا خطر المياه

الخليج 365/ بغدادأكد محافظ ميسان علي دواي، الخميس، أن فرقة العباس القتالية كانت أول من استجاب لنداء إغاثة الحكومة المحلية، فيما أشار إلى أن الفرقة حققت نتائج طيبة ودفعت خطر المياه عن الأهالي ومناطق وقرى ومدن كثيرة.

ونقلت فرقة العباس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن دواي قوله، إن "محافظة ميسان كانت بحاجة إلى آليات تخصصية لمساعدتها في مواجهة السيول وهو ما وفرته فرقة العباس القتالية بجهدها الهندسي ووصلت إلى المحافظة بوقت مبكر وتم إدخالها ضمن عمليات خلية الأزمة وضمن مناطق مهمة تضررت جراء المياه والسيول منها ناحية السلام وقضاء الميمونة".



وأوضح دواي أنه "تم تحويل السيول لاحقا إلى ناحية علي الشرقي، لتحقق بجهدها نتائج كبيرة جداً وطيبة بدرئها مخاطر المياه عن الأهالي".

وأشار إلى أن "الفرقة أشرفت بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة على توزيع مساعدات من خلال مواكب الدعم اللوجستي إلى العوائل المتضررة بالتنسيق مع حكومة ميسان والدوائر المعنية"، مبينا أن "الفرقة ملأت جوانب مهمة تخص الاغائة والإيواء".

