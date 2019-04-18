المسعودي يعلن زيادة عدد الحجاج العراقيين الى ٥٠ ألفاً للموسم الحالي

أعلن القيادي في الحشد الشعبي سامي المسعودي، الخميس، عن زيادة عدد الحجاج العراقيين إلى 50 ألفاً للموسم الحالي.
وقال المتحدث باسم المسعودي أحمد لعيبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المسعودي ورئيس هيئة الحج نجحا مفاوضين باستحصال موافقة لزيادة عدد الحجاج الى ٥٠ ألف حاج للموسم الحالي ضمن حجاج القرعة حصرا وهو امر يحدث لاول مرة".
وأضاف لعيبي ان "المسعودي ذهب ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء خلال زيارته للمملكة العربية السعودية ممثلاً لهيئة الحج والعمرة مع رئيسها التي يشغل المسعودي فيها منصب الوكيل المالي والاداري".
وأشار إلى أن "المسعودي اكد باتصال هاتفي زيادة العدد وتقديم كافة التسهيلات للحجاج العراقيين لهذا العام خلال موسم الحج".
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دعا، اليوم الخميس، السعودية إلى زيادة حصة العراق من الحجاج، فيما وعدت وزارة الحج السعودية بـ"التعامل الإيجابي" مع طلب عبد المهدي.
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