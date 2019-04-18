نائب: قرار البرلمان بحظر بوبجي مستعجل وغير مدروس

الخليج 365/ بغداداعتبر النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، الخميس، قرار مجلس النواب بحظر الالعاب الالكترونية وخاصة لعبة "بوبجي" بأنه قرار مستعجل وغير مدروس، مبيناً أن هكذا قرارات ستكون لها ردود افعال عكسية بحال عدم تنضيجها بشكل واقعي ينسجم مع الواقع المجتمعي.

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "قرار مجلس النواب بحظر الالعاب الالكترونية وخاصة لعبة بوبجي هو قرار مستعجل وغير مدروس خاصة ان الجميع يعلم ان هنالك عدة طرق وبرامج تسمح بتجاوز الحظر الالكتروني"، مؤكداً أن "إدمان الالعاب هو خطر لا يختلف عليه أثنان اضافة الى تأثيراتها السلبية على تفكير الشباب واهتمامهم وتنمية حالات العنف لدى فئات معينة بحال لم تكن هنالك متابعة سليمة من قبل اشخاص اكثر وعيا لهم".



واضاف أن "القرار كان مستعجلاً ولم يتناول المشكلة بكل جوانبها كما لم يعط حلولا واقية لها، حيث كان الاجدر ان يكون للقرار تفصيلات معينة كرفع الحظر بايام العطل ونهاية الاسبوع ليكون وقت ترفيه للشباب خلال العطلة، يصاحبها وضع اسس لبرامج تثقيف وتوعية بمخاطر الادمان والعنف ليكون الرفض لهكذا العاب بشكل طوعي من الشباب وليس بالاكراه، ما يخلق ردود افعال معاكسة لديهم وتجعلهم يتمسكون بها بدل العزوف عنها".

ودعا التميمي، مجلس النواب، الى "اعادة النظر بالقرار وصياغته بشكل اكثر واقية وبتنسيق ومناقشة مع جهات مجتمعية لها متابعة وخبرات ودراسات في مشاكل ادمان الالعاب الالكترونية".

وكان مجلس النواب صوّت بجلسته التي عقدت امس الاربعاء (17 نيسان 2019) بالإجماع بحظر الالعاب الالكترونية التي تحرض على العنف.