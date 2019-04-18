الحلبوسي يؤكد ضرورة استمرار التحالف الدولي وبعثة الناتو بدعم الحكومة

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، ضرورة استمرار التحالف الدولي وبعثة الناتو بدعم الحكومة في الحرب ضد "الإرهاب" وتقديم الدعم للقوات الأمنية.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير استقبل "السفير الكندي لدى العراق بول غيبارد، ومدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الكندية شان بويد، وبحضور ممثلين عن المناطق المحررة".



وأضاف البيانه، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم الحكومة الكندية للعراق بملف الأمن والاستقرار، وتفعيل ملف إعمار المدن المحررة وعودة النازحين إلى مناطقهم، والآليات الكفيلة بالنهوض بواقع المرأة العراقية وبناء قدراتها وتمكينها اقتصاديا".

وأكد الحلبوسي، بحسب البيان، "ضرورة استمرار جهود التحالف الدولي وبعثة الناتو في دعم الحكومة العراقية؛ لمواصلة حربها ضد الإرهاب والقضاء عليه، وتقديم الدعم الاستخباري والفني اللازم للقوات العراقية".

من جانبه، أعرب السيد غيبارد عن "اهتمام بلاده المتواصل بتعزيز العلاقة مع العراق ومواصلة دعمه وفي جميع المجالات، والوقوف إلى جانبه؛ لتحقيق الاستقرار والتنيمة المستدامة".

