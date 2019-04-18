نقيب المحامين يصدر بياناً بشأن "الاعتداء" على محامية في بغداد

اعتبر نقيب المحامين ضياء السعدي، الخميس، الاعتداء" على محامية في بغداد "انتهاكاً صارخاً لكرامة المهنة"، وفيما توعد بـ"عدم السكوت" على ذلك، أكد أن وزارة الداخلية وجهت قيادة شرطة بغداد باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن "الاعتداء".
وقال السعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "إننا إذ نعرب عن رفضنا وغضبنا مما حصل من اعتداء سافر على زميلتنا المحامية مها اللامي نطمئنكم أن النقابة تتابع قضيتها بدقة و أنها متواصلة مع وزارة الداخلية".
وأضاف، أن "وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق موفق عبد الهادي وجه قائد شرطة بغداد باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الإعتداء، فيما تواصل الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن مع النقابة بشأن تفاصيل الحادث وأعرب عن اهتمام الوزارة المباشر بشأن أي مستجد سيحصل".
وأكد، أن "النقابة تتابع عن كثب اتخاذ الإجراءات القانونية والإقتصاص من الجناة"، مشيراً إلى أن "النقابة ستتابع المعتدين وبما يكفل الاقتصاص منهم قانوناً".
وتابع، أن "أسباب الحادث تتعلق بقضايا عمل مهنية، وأن المعتدين ليسوا بمجهولين، ذلك ان هذا الإعتداء يشكل مساساً عاماً، و يعد انتهاكا صارخاً لكرامة المهنة، ولن نسكت عنه أبداً".
وكان مصدر أمني أفاد، صباح اليوم الخميس، بتعرض محامية لـ"اعتداء بالضرب" في منطقة الدورة جنوبي بغداد من قبل أشقاء شريكها في دعاوى، بسبب مطالبتها بحقوقها.
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