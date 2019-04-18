انطلاق ملتقى الاعمال العراقي السعودي بحضور عبد المهدي

الخليج 365/ بغدادانطلقت، اليوم الخميس، في الرياض فعاليات ملتقى الاعمال العراقي السعودي بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وكبريات الشركات السعودية

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملتقى الاعمال العراقي السعودي انطلق، اليوم".

وأضاف المكتب، أن "الملتقى انطلق بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ومشاركة كبريات الشركات السعودية".



ووصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، صباح امس الاربعاء، على رأس وفد كبير الى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية تستمر ليومين.