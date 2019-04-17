الصدر: الرشوة اسلوب بعثي قذر وآفة تهدم الدولة والقانون

الخليج 365/ بغداداعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، أن الرشوة هي اسلوب بعثي قذر وآفة تهدم الدولة والقانون.

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "الرشوة اعطاء واخذاً في دوائر الدولة وغيرها مطلقا، فانها من الافات التي تهدم الدولة والقانون والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني".

وأضاف "هي اسلوب بعثي قذر تعود عليه الكثير من الشعب العراقي".

