نائب عن الحكمة: خيار الذهاب للمعارضة التقويمية للحكومة الاقرب لنا بالمرحلة المقبلة

الخليج 365/ بغدادأكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، الأربعاء، ان خيار الذهاب الى المعارضة التقويمية للحكومة هو الخيار الاقرب للتيار في المرحلة المقبلة، فيما اشار الى ان هذا الخيار لايعني الخروج من كتلة الاصلاح.

وقال فدعم في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكمة ومنذ بدايات تشكيل الحكومة كانت في خطتها الذهاب الى المعارضة التقويمية، وذلك قبل الخوض في الحوارات بين الكتل على توزيع الوزارات والمناصب الحكومية"، مبيناً ان "ما رأيناه من رغبة اطراف سياسية على ابقاء المحاصصة بين الاحزاب والكتل جعلنا ملزمين باحترام ارادة الشعب وتوصيات المرجعية وان لاندخل في هكذا دوامة لن تنفع الشعب".



واضاف "تريثنا في الاعلان عن الذهاب الى المعارضة لحين تشكيل الحكومة لاننا لم نكن نرغب باتهامنا بتعقيد المشهد او عرقلة تشكيل الحكومة لان عرقلتها سيؤثر على المواطن قبل كل شيء"، لافتاً الى ان "الحكمة لم تعلن بشكل رسمي حتى اللحظة الذهاب الى المعارضة، لكن الخيار المطروح اليوم، هو الذهاب الى المعارضة التقويمية للحكومة وليس المعارضة للنظام السياسي".

واكد فدعم، ان "خيار الذهاب للمعارضة الحكومية، لايعني الخروج من كتلة الاصلاح والاعمار فهي كتلة سياسية لتنسيق المواقف ولا علاقة لها بموقفنا من الحكومة".

