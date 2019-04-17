اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الاربعاء، أن تحالف البناء متماسكا، فيما نفى وجود نية للانسحاب منه.وقال المالكي في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا وجود اي نية لائتلاف دولة القانون للانسحاب من تحالف البناء"، مشيرا الى ان "دولة القانون رقم مهم وفعال في البناء".
واضاف أن "التحالف متماسك وكل ما يشاع هي محاولات لخلط الاوراق اضافة الى ان هنالك احاديث تطرح هنا وهنالك عن نية دولة القانون التحالف مع اطراف سياسية خارج البناء في كيانات جديدة وهذا الكلام ايضا سابق لاوانه ولم يتم تداوله باي شكل من الاشكال".وكانت انباء افادت بوجود خلافات داخل تحالفي البناء والاصلاح قد تؤدي الى "تفككهما بشكل علني".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن دولة القانون: تحالف البناء متماسك ولا توجد نية للانسحاب منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.