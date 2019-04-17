نائب عن دولة القانون: تحالف البناء متماسك ولا توجد نية للانسحاب منه

الخليج 365/ بغداد

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الاربعاء، أن تحالف البناء متماسكا، فيما نفى وجود نية للانسحاب منه.

وقال المالكي في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا وجود اي نية لائتلاف دولة القانون للانسحاب من تحالف البناء"، مشيرا الى ان "دولة القانون رقم مهم وفعال في البناء".

واضاف أن "التحالف متماسك وكل ما يشاع هي محاولات لخلط الاوراق اضافة الى ان هنالك احاديث تطرح هنا وهنالك عن نية دولة القانون التحالف مع اطراف سياسية خارج البناء في كيانات جديدة وهذا الكلام ايضا سابق لاوانه ولم يتم تداوله باي شكل من الاشكال".

وكانت انباء افادت بوجود خلافات داخل تحالفي البناء والاصلاح قد تؤدي الى "تفككهما بشكل علني".