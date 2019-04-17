عبد المهدي يفتتح معرض "مدن دمرها الارهاب" في المتحف السعودي

الخليج 365/ بغدادافتتح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، معرض "مدن دمّرها الإرهاب" في المتحف السعودي، مؤكداً أن كشف الجرائم التي يساهم بها هذا المعرض يعطي رسالة الى العالم عن اهمية القضاء على خطر الارهاب.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء زار المتحف الوطني السعودي/ مركز الملك عبدالعزيز التأريخي، وافتتح المعرض المقام تحت شعار (مدن دمرها الارهاب)، والذي تشرف عليه وزارة الثقافة السعودية ويهدف الى توثيق قصص المدن التأريخية العربية التي دمرها الارهاب خلال سيطرته عليها ، وفي مقدمتها مدن ( الموصل وحلب وتدمر)".



وأكد رئيس الوزراء خلال جولته داخل المعرض، أن "كشف جرائم الارهاب التي يساهم بها هذا المعرض ، يعطي رسالة الى العالم عن اهمية القضاء على خطر الارهاب والتطرف ومايلحقه من تدمير للانسانية والآثار والتراث والمدن العريقة"، معتبراً أن "الاطلاع على جرائم وافعال الارهابيين يؤدي الى تحصين شعوبنا ومجتمعاتنا".