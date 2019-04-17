البرلمان ينهي تقرير ومناقشة مشروع قانون المرور ويرفع جلسته الى 27 نيسان

الخليج 365/ بغدادأنهى مجلس النواب، الأربعاء، تقرير ومناقشة مشروع قانون المرور، فيما رفع جلسته إلى السابع والعشرين من شهر نيسان الحالي.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365 إن "مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية".

وأضاف أن "البرلمان أنهى أيضاً تقرير ومناقشة مشروع قانون المرور، فضلاً عن إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون المدن الصناعية"، موضحاً أن "رئيس البرلمان قرر رفع الجلسة الى السبت 27 نيسان".



وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الحادية عشر، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد الحلبوسي.