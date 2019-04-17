أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، عن توقيع 13 مذكرة بين العراق والسعودية.
وذكر المكتب في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "العراق والسعودية وقّعا ثلاث عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الوزراء العراقيين ونظرائهم في الجانب السعودي".
وأضاف أن "توقيع الاتفاقيات تم بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز".
وتوجه عبد المهدي في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى السعودية على رأس وفد "كبير"، لتوثيق عدة ملفات بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع 13 مذكرة بين العراق والسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.