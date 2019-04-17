الخليج 365/ بغدادأعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، عن توقيع 13 مذكرة بين العراق والسعودية.

وذكر المكتب في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "العراق والسعودية وقّعا ثلاث عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الوزراء العراقيين ونظرائهم في الجانب السعودي".

وأضاف أن "توقيع الاتفاقيات تم بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز".

