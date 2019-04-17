بالفيديو: ضغوط وتهديدات ترافق عملية اختيار محافظ نينوى

بعد ما أصاب الموصل من احداث اخيرة ومن بينها حادثة العبارة واقالة محافظها نوفل العاكوب ونائبيه من قبل مجلس النواب، اعلن مجلس المحافظة رسميا فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ والذي حدد من الخامس عشر من شهر نيسان ولغاية الرابع والعشرين منه موعدا لقبول المتقدمين.

وقد كشفت مصادر في المحافظة عن وجود ضغوط وتهديدات بفتح ملفات فساد بحق أعضاء في مجلس محافظة نينوى ترافق عملية اختيار المحافظ. إذ كشفت جهات عدة عن محاولات كتل سياسية السيطرة على المنصب، مؤكدة حصول مزايدات مالية للظفر بكرسي المحافظ.



وفي سياق المنافسة، أوضح النائب عن نينوى منصور المرعيد أنه الأقرب لتولي منصب محافظ نينوى خلفا للعاكوب، مشيرا الى ان المباحثات لا تزال جارية بين جميع الأطراف لحسم الملف توافقيا.

الى ذلك، دعا عدد من نواب المحافظة إلى ضرورة تدخل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تعيين محافظ لنينوى بالوكالة، مع منحه صلاحيات اوسع لادارة المحافظة لحين اجراء انتخابات مجالس المحافظات، كون المجلس الحالي لا يمتلك الحق والشرعية لانتخاب المحافظ، خاصة وأن مدة بقائهم الرسمية في مناصبهم انتهت وان وجودهم ينحصر في اطار تصريف الاعمال.

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